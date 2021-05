The Mandalorian: Pedro Pascal celebra lo Star Wars Day

Pedro Pascal la star di The Mandalorian ha pubblicato una foto dietro le quinte in onore dello Star Wars Day di quest'anno.

Pedro Pascal, la star di The Mandalorian, ha celebrato lo Star Wars Day con una divertente foto dietro le quinte. Il primo film di Star Wars risale al 1977, ma anche con l’enorme successo di quel film e di quelli seguenti, nessuno poteva prevedere il fenomeno che Star Wars sarebbe diventato.

Ogni anno, durante lo Star Wars Day, sia i fan che gli attori dei film celebrano l’universo che amano con i loro tributi. Pedro Pascal quest’anno ha pubblicato su Twitter una divertente immagine dietro le quinte della serie in streaming su Disney+. Di seguito il post originale con la foto dell’attore:

Il tweet di Pascal è divertente perché in The Mandalorian, il suo personaggio Din Djarin rimuove di rado il suo elmo caratteristico. In effetti, il fatto che l’attore protagonista Pascal trascorra la maggior parte della serie con la faccia nascosta è uno degli aspetti più distintivi di The Mandalorian.

Sarà curioso scoprire come si evolverà la serie quando uscirà la terza stagione di The Mandalorian. L’interpetazione di Pedro Pascal nella serie è davvero sorprendente dato che per lo più non è in grado di mostrare la sua faccia, e i fan si sono affezionati a Din Djarin anche senza essere in grado di vedere quali emozioni sta provando. Con il suo tributo allo Star Wars Day, Pascal ricorda ai fan che la terza stagione della serie arriverà a dicembre del 2021.

