Star Wars, un’asta di beneficenza ha venduto i possedimenti di Darth Vader

In pieno 4 maggio, Star Wars è stato il focus di un'asta benefica che ha battuto alcuni dei cimeli raccolti da David Prowse, Darth Vader.

In quel di Bristol si è deciso di fare un’asta in favore della ricerca contro l’Alzheimer. Un proposito virtuoso che è stato coronato da un successo disarmante e imprevisto. D’altronde oggi è il 4 maggio e l’asta era tutta a tema Star Wars.

La collezione dei memorabilia raccolti da David Prowse, britannico che ha prestato la propria possanza fisica a quel losco figuro che era il Darth Vader della trilogia originale di Guerre Stellari (Lord Fener?). L’uomo è deceduto nel 2020, passando gli ultimi dieci anni della sua esistenza a patire proprio quella di demenza degenerativa che ora i suoi memorabilia aiuteranno a combattere.

L’iconico elmo del suo villain è stato piazzato alla bellezza di 2.200 sterline, cinque volte quello che si sarebbe aspettato l’organizzatore dell’asta, la Earthlings at East Bristol Auctions, tuttavia una simile cifra è stata ben lungi dall’aver raggiunto gli alti traguardi che invece hanno toccato le foto autografiate dei set di Star Wars.

Uno scatto con firma di Alec Guinness, il vecchio Ben Kenobi, ha raggiunto le 3.100 sterline, quello di Prowse e James Earl Jones – la voce di Darth Vader – è andato a 4.100 sterline e una foto con dedica di Mark “Luke Skywalker” Hamill si è assestata a 15.000. In quest’ultima, il valore è in buona rappresentato dal testo vergato dall’attore: “Per David – Sarai sempre il mio “Papà” Vader, per me”.

Tra i vari lotti è stato battuto anche il prototipo di una spada laser, accessorio che era stato quotato per 80, al massimo 120 sterline e che invece è stato venduto alla notevole cifra di 9.000 sterline. Evidentemente c’è sempre bisogno di una nuova spada laser da tenere in casa, anche quando è vintage.

