Space Jam 2: una nuova foto mostra Taddeo e Titti

LeBron James, Taddeo e Titti sono i protagonisti di una nuova immagine dell'attesissimo sequel Space Jam 2: A New Legacy.

Space Jam 2 ha rivelato una nuova immagine in cui vediamo Taddeo terrorizzato e Titti arrabbiato insieme a LeBron James. I Looney Tunes saranno presenti nel film, altrimenti non sarebbe Space Jam.

Nel cast ci sarà anche Don Cheadle che interpreta un diabolico AI, in una storia che vedrà LeBron James risucchiato nel mondo della Warner Bros. dove incontra i personaggi famosi della lunga e leggendaria storia dello studio.

USA Today ha rivelato una nuova immagine di Space Jam 2 con LeBron James accanto a un paio dei suoi compagni di squadra Looney Tunes. È difficile intuire cosa stia succedendo nell’immagine, ma sembra un momento molto drammatico, con Taddeo che rabbrividisce di paura dietro di lui e Titti arrabbiato. Sullo sfondo si possono anche intravedere alcuni dei personaggi del film.

La trama del nuovo film vedrà LeBron James all’opera per salvare suo figlio dall’intelligenza artificiale di Cheadle, e ovviamente una partita di basket finisce per essere al centro di tutto. Resta da vedere se questo nuovo film, più orientato sulla famiglia, avrà lo stesso successo dell’originale.

Il trailer del film, uscito circa un mese fa, che conteneva moltissimi camei dei personaggi di proprietà della WarnerMedia ha finito per essere criticato per la presenza dei protagonisti di Arancia Meccanica considerati poco adatti al pubblico del film.

La maggior parte dei personaggi mostrati, infatti, non solo facevano parte dell’universo Warner Bros. ma mostravano franchise più maturi e spesso R- rated come i War Boys di Mad Max e Drogon di Game of Thrones.

Potrebbe interessare: