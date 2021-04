Space Jam 2: polemiche per il cameo di Arancia Meccanica

A differenza della pellicola del 1996 che tanto abbiamo amato, lo Space Jam 2: A New Legacy non sarà solo un film con alcuni dei più iconici Looney Tunes e la stella del momento del basket – LeBron James – ma un enorme crossover di personaggi di proprietà della WarnerMedia.

Nel lungo trailer che abbiamo finalmente visto sabato, ci siamo resi conti che moltissimi sono i camei presenti all’interno della pellicola che segna il ritorno di uno dei titoli più amati dell’universo Warner Bros..

La maggior parte dei personaggi mostrati, infatti, non solo fanno parte dell’universo Warner Bros. ma mostrano franchise sia adatti per famiglie, come personaggi di Hanna-Barbera, supereroi DC e così via, così come show decisamente più maturi e spesso R-rated come i War Boys di Mad Max e Drogon di Game of Thrones.

E parlando proprio di questa secondo tipologia di camei, uno in particolar modo ha fatto drizzare le orecchie di molti, accendendo un’importante discussione che nelle ultime ore sta infiammando internet, come ci tiene a sottolineare CBR.com

Il frame in questione è quello – così come riportato in diversi tweet – del gruppo di Drughi del film di Stanley Kubrick del 1971, Arancia Meccanica, i quali sono posti a bordo campo per fare il tifo. Come detto, la solo loro presenza ha riacceso le polemiche sul web, soprattutto, a causa dei contenuti estremamente violenti del film di provenienza. Di seguito alcuni post che evidenziano la loro presenza in una scena del film:

Clockwork Orange guys in Space Jam 2 confirmed pic.twitter.com/ZBBFV5QSeh — ben mekler (@benmekler) April 3, 2021

Man they really are putting all our favorite Warner Bros. characters into Space Jam 2! The Iron Giant! Love him!

The Flintstones! Yabadabadoo!

King Kong! So badass!

The rapist/murderers from The Clockwork Orange! Uhhhhhhhhhhhh pic.twitter.com/joGKMqyaJc — David Chen (@davechensky) April 3, 2021

Il titolo in questione non ha bisogno di presentazioni, ma nel caso in cui aveste dormito sotto un sasso fino ad oggi: Arancia Meccanica è un film di fantascienza distopico diretto nel 1971 dal grande Stanley Kubrick e basato sul romanzo di Anthony Burgess, che ha come protagonista l’adolescente sociopatico Alex DeLarge.

Alex e la sua banda di Drughi si dedicano regolarmente alla violenza per puro divertimento, mostrando una società corrotta, dedita al vizio e priva di scrupoli. Un mondo nudo e crudo, dove depravazione, eccitazione e violenza sono all’ordine del giorno.

In questi casi l’idolatria è una brutta bestia, non sorprende infatti se il film venne preso come manifesto e fonte d’ispirazione da moltissimi assassini e stupratori, a tal punto da spingere lo stesso Kubrick a ritirare volontariamente il film dalla distribuzione in Inghilterra, questo fino alla sua morte nel 1999. Nonostante la grandezza del film, così come quella del suo creatore, è doveroso pertanto sottolineare quanto questo titolo sia estremamente controverso per una buona ragione.

Tutto ciò rende la presenza di questo all’interno di Space Jam 2 ancora più problematico, soprattutto se si pensa alle polemiche di qualche tempo fa nei confronti del personaggio di Pepe La Pew (accusato di essere un modello sbagliato per i più giovani, spronando alla molestia e alla violenza).

Internet non sembra volersi calmare sulla questione, accesa soprattutto dall’eccessivo politicamente corretto mostrato in precedente del tutto contraddittorio con quanto visto, invece, in questo trailer. Cosa resta da fare? Aspettare la prossima mossa di Warner Bros..