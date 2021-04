Space Jam 2: ecco il primo trailer del film con LeBron James

Warner Bros. Italia ha diffuso il primo trailer, sottotitolato in inglese, di Space Jam 2, il cui titolo ufficiale è Space Jam: New Legends.

Come annunciato nei giorni scorsi, Warner Bros. Italia ha diffuso il primo trailer, sottotitolato in inglese, di Space Jam 2, il cui titolo ufficiale è Space Jam: New Legends. Diretto da Malcolm D. Lee, la pellicola uscirà nelle sale americane e su HBO Max il 16 luglio 2021, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal prossimo settembre.

In Space Jam 2, di cui sopra potete vedere il primo trailer, il giocatore di basket LeBron James e suo figlio Dom finiscono in un universo virtuale, dal quale sembra impossibile scappare. Questo nuovo mondo è governato da Al G Rhythm (Don Cheadle), un’intelligenza artificiale. Padre e figlio dovranno farsi aiutare da Lola Bunny e gli altri Looney Tunes per vincere un torneo di basket virtuale e tornare così nel mondo reale.

Ricordiamo che nel cast del film saranno presenti grandi star dell’NBA: Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Chris Paul (Oklahoma City), Damian Lillard (Portland Trailblazers), Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Chiney Ogwumike (Los Angeles Sparks), e Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks), insieme agli attori Don Cheadle e Sonequa Martin-Green nel ruolo della moglie di LeBron. I produttori di Space Jam: New Legends sono lo stesso James e Ryan Coogler.

