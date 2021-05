Scarface and the Untouchable: in sviluppo la serie TV

Una serie TV dedicata al libro Scarface and the Untouchable è in lavorazione da parte di Showtime.

Deadline ha rivelato che Showtime ha messo in cantiere una serie TV intitolata Scarface and the Untouchable, un progetto che porterà di nuovo sullo schermo la battaglia tra Al Capone ed Eliot Ness. A lavorarci saranno Alex Kurtzman di Secret Hideout, assieme ad Heather Kadin, ed i CBS Studios.

Si tratta di un’opera già opzionata nel 2018, e che l’editore HarperCollin ha descritto come “la nuova e definitiva storia dell’era dei gangster a Chicago. Il libro è stato realizzato con fonti di prima mano, tra le quali i documenti dello stesso Ness, più altri documenti federali, e interviste e materiali che provengono da giornali dell’epoca dimenticati”.

Il progetto sarà scritto da Ben Jacoby (Newsflash, Flash Boys), e sarà basato sul libro intitolato proprio Scarface and the Untouchable: Al Capone, Eliot Ness and the Battle for Chicago, realizzato da Max Allen Collins e A. Brad Schwartz.

Jacoby farà anche da produttore esecutivo assieme a Secret Hideout di Kurtzman, ed a Kadin e Aaron Baiers. Gli altri produttori sono Alan Gasmer, Bob Bookman, Peter Jaysen e Bill Nuss.

Chiaramente tutti gli appassionati di Cinema ricorderanno Gli Intoccabili, il film di Brian De Palma che raccontava le vicende di Al Capone e della caccia datagli dall’agente del Tesoro Eliot Ness.