Grace Gummer è entrata nel cast della serie tv di Showtime Let the Right One In nelle vesti di Claire. Ecco i dettagli sul suo ruolo.

La serie tv Let the Right One In di Showtime, adattamento dell’omonimo film horror, ha aggiunto un nuovo membro al cast: Grace Gummer, la figlia di Meryl Streep, che abbiamo già visto in Mr. Robot e American Horror Story.

L’attrice si unisce ai già confermati Demián Bichir e Anika Noni Rose. Il suo ruolo è quello di Claire, descritta come “l’erede di un impero farmaceutico”. Secondo quanto riportato da Variety, quest’ultima è una brillante scienziata che ha rifiutato l’eredità, gli affari miliardari, della famiglia per perseguire una carriera più umile e nobile nella ricerca sulle malattie. Ma la sua vita viene sconvolta quando si allontana e il padre la chiama per rivelarle un terribile segreto.

Demián Bichir interpreterà la parte di Mark, il padre della dodicenne Eleanor, attaccata da una creatura che è fuggita nella notte, lasciandola per sempre nella sua tenera età e costringendo suo padre a cercare di “fornirle il minimo quantitativo di sangue umano di cui la bambina ha bisogno per sopravvivere”.

Ciò segna una grande deviazione dal romanzo e da altri adattamenti della storia, incentrati su un ragazzo che scopriva che il suo nuovo vicino era un vampiro bloccato in giovane età. Perché nelle altre storie ad occuparsene non era il padre, bensì un’altra persona.

Anika Noni Rose sarà invece Naomi, descritta come una mamma single e una detective della omicidi che, insieme al suo figlio Isaiah, vive accanto a Mark e sua figlia, ed è inizialmente felice del legame dei due bambini.

Andrew Hinderaker scriverà il progetto e sarà lo showrunner di Let the Right One In, mentre Seith Mann dirigerà il primo episodio della serie tv con Grace Gummer. Showrime ha descritto l’adattamento televisivo come “un dramma che punta a mostrare la fragilità umana, la forza e la compassione”.

Ricordiamo che la serie tv, così come il film del 2008 e gli altri rifacimenti, è tratta dall’omonimo romanzo scritto dall’autore svedese John Ajvide Lindqvist e pubblicato per la prima volta nel 2004.

Potrebbe interessare: