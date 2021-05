Robinhood crolla nel pieno del boom del Dogecoin (di nuovo)

Un’azienda deve portare avanti i suoi standard, peccato che gli standard di Robinhood, ditta di servizi finanziari che rende Wall Street alla portata di tutti, siano molto bassi e che i suoi utenti si sono trovati offline nel pieno di una delle recenti frenesie da Dogecoin.

Il crollo – “interruzione parziale”, se volete usare le parole dell’azienda – è avvenuto alle 15.30 di oggi ed ha causato acuti problemi per almeno un’ora, quindi la situazione è stata pienamente normalizzata alle 17:15.

Inutile dire che gli utenti sono imbestialiti. Robinhood ha mollato il colpo proprio durante un picco virtuoso dei prezzi del Dogecoin, i quali sono passati proprio in quelle ore da 0,40 a 0,60 dollari. Gli utenti, tagliati fuori, hanno potenzialmente perso bei soldoni, soprattutto in quei casi in cui gli ordini di vendita sono rimasti sospesi fino al riavvio del servizio.

Update: Crypto trading is now fully restored. We know some customers may have experienced intermittent issues earlier. We’ll continue to monitor the situation closely and we’re sorry if you were impacted. Please contact us if you have outstanding issues. https://t.co/adhugIHVGR

— Robinhood Help (@AskRobinhood) May 4, 2021