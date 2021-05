Marilyn Manson: l’avvocato contro le accuse di Esmé Bianco

Marilyn Manson negli ultimi tempi ha ricevuto molte accuse di violenza da parte delle donne che ha frequentato. L’ultima accusa è arrivata da parte di Esmé Bianco, conosciuta per il suo ruolo di Ros in Game of Thrones. L’attrice 38enne ha intentato una causa contro Manson che include accuse di violenza sessuale. L’avvocato di Manson, Howard King ha ora risposto, in difesa del suo cliente, a queste accuse.

L’avvocato del cantante ha contestato energicamente le accuse. In una dichiarazione a Page Six, l’avvocato Howard King ha dichiarato che gli eventi descritti da Bianco nella sua causa non sono mai accaduti e che lui e Manson sono fiduciosi di vincere in tribunale. Ecco le parole dell’avvocato:

Per essere chiari, questa causa è stata intentata solo dopo che il mio cliente si è rifiutato di assecondare le oltraggiose richieste finanziarie dalla signora Bianco e del suo avvocato basate su comportamenti che semplicemente non si sono mai verificati. Contesteremo energicamente queste accuse in tribunale e siamo fiduciosi che avremo la meglio.

Nonostante le parole dell’avvocato, l’attrice ha precedentemente descritto un resoconto degli eventi che, risalgono a quando lei e il musicista avevano una relazione a distanza. Secondo lei, Manson l’ha contattata dopo essersi separato dalla sua ex moglie Dita Von Teese nel 2007, ma la relazione e gli abusi non sono iniziati fino a quando non l’ha portata a Hollywood nel 2009 con il pretesto di recitare in uno dei suoi video musicali.

L’attrice ha inoltre rivelato che quando si è presentata sul set del video musicale, è stata sottoposta a minacce di stupro e violenza e ha detto che le sono stati dati anche droghe e alcol. Le accuse di Esmé Bianco affermano che Marilyn Manson l’ha picchiata con una frusta che Manson le ha detto che era stata usata dai nazisti.

