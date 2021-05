L’ultima lettera d’amore: il trailer del film Netflix romantico con Shailene Woodley

L’attrice, diventata regista Augustine Frizzell, fa il suo esordio su Netflix con l’imminente film romantico, L’ultima lettera d’amore, che uscirà sulla piattaforma il 23 luglio. Di seguito il primo trailer del film:

Il film è interpretato da Shailene Woodley nel suo primo importante ruolo da protagonista, ed è affiancata da Callum Turner, la candidata all’Oscar Felicity Jones, Joe Alwyn e Nabhaan Rizwan. Oltre ad avere un cast internazionale, il film spazia tra diversi periodi di tempo (dagli anni ’60 a oggi) e tra diversi luoghi (Londra e Costa Azzurra).

Ecco la sinossi ufficiale di Netfix: Un paio di storie intrecciate ambientate nel presente e nel passato, L’ultima lettera d’amore, segue Ellie Haworth (Felicity Jones), un’ambiziosa giornalista che scopre una lettera d’amore segreta del 1965 e vuole risolvere il mistero della vicenda proibita al centro di quelle vicende. Mentre scopre la storia di Jennifer Stirling (Shailene Woodley), la moglie di un ricco industriale, e Anthony O’Hare (Callum Turner) la giornalista si innamora dell’archivista (Nabhaan Rizwan) che l’aiuta a rintracciare più lettere. Il film è basato sul romanzo di JoJo Moyes e diretto da Augustine Frizzell.

La sceneggiatura, basata sul romanzo rosa di Jojo Moyes, è stata curata da Esta Spalding e dallo sceneggiatore Nick Payne. Augustine Frizzell, nel frattempo, è stata anche regista e produttrice esecutiva del pilot di Euphoria della HBO. Ecco cosa ha detto l’attrice Woodley a Entertainment Weekly:

Prima ancora di leggere la sceneggiatura, ero incline a dire di sì. Volevo davvero lavorare con Augustine e l’ho amata. Poi ho letto la sceneggiatura ed è stata eseguita in modo davvero meraviglioso. Non ci sono molti film che vengono raccontati in questo modo. Riconosci le difficoltà che derivano dall’essere una donna, in particolare in quel periodo di tempo, prendere decisioni da sola e scegliere un percorso che forse non è il più appagante.