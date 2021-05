Law & Order: For the Defense, in arrivo un nuovo spin-off del franchise

Si espande il franchise di Law & Order, infatti il network americano NBC ha ordinato la realizzazione della prima stagione di Law & Order: For the Defense, nuovo spin-off ambientato nel mondo della difesa.

Stando a quanto riporta Variety la serie TV sarà ambientata all’interno di uno studio di avvocati che si occupa di difesa penale. La storia metterà sotto la sua lente di ingrandimento gli avvocati dello studio e il sistema giudiziario americano, proponendo ogni settimana una storia di moralità contemporanea.

Creatore della serie è ancora una volta Dick Wolf, mentre Carol Mendelsohn sarà showrunner e produttrice esecutiva, ruolo in cui la affiancheranno lo stesso Wolf, Arthur Forney e Peter Jankowski di Wolf Entertainment e Julie Weitz di Carol Mendelsohn Productions.

Riguardo al nuovo progetto il noto produttore televisivo ha dichiarato:

Questo nuovo show è eccitante per me personalmente. Abbiamo passato gli ultimi trent’anni in spettacoli che giocavano in attacco. Ora sarà fantastico giocare in difesa, e poterlo fare con Carol è un onore e un’opportunità per entrambi di fare televisione che non è mai stato fatto prima.