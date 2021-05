Iliad, rete fissa sempre più vicina: spunta nel bonus PC e internet

Sorpresa, il Governo anticipa le mosse di Iliad, l’operatore di telefonia mobile francese. Ma non solo, come si chiacchiera da un po’ di tempo, l’azienda si prepara a debuttare nel settore della rete fissa, facendo concorrenza a big come Fastweb, Tiscali e Vodafone.

Lo scorso 23 aprile, il Governo ha presentato l’elenco aggiornato degli operatori di rete fissa accreditati che rientrano all’interno del cosiddetto Bonus PC e Internet, il voucher destinato alle famiglie a basso reddito (circa 2,2 milioni) per l’acquisto dell’accesso ai servizi di rete in abbinato ad un computer o tablet in comodato d’uso. Ebbene, nell’elenco per la prima volta compare anche Iliad. Insomma, l’ennesima ‘smoking gun’ che ci segnala che ormai il debutto di di un’offerta Iliad sul fronte della fibra FTTH è vicinissimo.

Iliad ha già confermato l’intenzione di entrare nel mercato italiano con un servizio di rete fissa. Recentemente diversi utenti hanno segnalato che il firmware usato dai router della compagnia in Francia è stato aggiornato per supportare anche la lingua italiana. A questo si aggiunge anche un interessante altro rumor: sembra che sarà possibile attivare il servizio nelle stesse Simbox già usate come ariete per promuovere le offerte di rete mobile sul territorio italiano.

Iliad dovrebbe presentare la sua offerta per la fibra FTTH in collaborazione con Open Fiber a partire da questa estate.