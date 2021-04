Iliad, il debutto della rete fissa è vicino? L’italiano spunta tra le opzioni del modem usato in Francia

Iliad si prepara ad offrire, anche in Italia, i servizi di rete fissa. Telefono + fibra FTTH, proprio come in Francia. Se ne parla da diverso tempo e sappiamo che Iliad ha già stretto un accordo con Open Fiber.

La novità è che per la prima volta è comparsa la lingua italiana sul firmware del nuovo modem Freebox Pop, quello attualmente usato da Iliad per i suoi clienti italiani. Sul web sono apparse diverse segnalazioni da parte degli utenti di Twitter.

Il modem, secondo HDBlog, in Italia dovrebbe subire un rebranding. Molto probabilmente da noi si chiamerà Iliad Box. Per il debutto dell’azienda francese nel settore della rete fissa in passato si era parlato dell’estate del 2021 come possibile data. Tempistica che, alla luce della nuova notizia, appare come estremamente verosimile.

È molto probabile, scrivono HD Blog e Mondo Mobile, che Iliad consentirà di attivare il servizio usando le stesse Simbox distribuite sul territorio nazionale – tra centri commerciali, università e altri punti strategici – e già utilizzate per richiedere una SIM mobile dell’operatore francese.

Bah en fait, c'est directement accessible dans le menu de la POP 😅 https://t.co/xPOuuU8P08 pic.twitter.com/zmjtVRhmfE — Muzikals #RestezChezVous (@Muzikals) April 21, 2021

Non sappiamo ancora nulla di quella che sarà l’offerta di rete fissa di Iliad, a partire dal prezzo dei pacchetti. È molto probabile che Iliad predisponga almeno un bundle che abbini FTTH e un pacchetto voce + dati mobile. In attesa di nuove indiscrezioni, non resta che aspettare i prossimi mesi per un annuncio ufficiale da parte di Iliad.

