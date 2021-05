I Simpson: su Disney+ il cortometraggio dedicato a Star Wars

I Simpson e Star Wars sono ormai uniti sotto lo stesso tetto, quello della Disney, e proprio in occasione dello Star Wars Day, oggi 4 maggio, è stato distribuito su Disney+ un cortometraggio intitolato Il Risveglio della Forza dopo il riposino, con Maggie protagonista.

Qui sotto potete vedere il poster dedicato, che fa notare come sia presente anche una sorta di Darth Maul in versione simpsoniana.

Questa è la sinossi del cortometraggio che incrocia gli universi narrativi dei Simpson e di Star Wars:

In un asilo lontano lontano… ma sempre a Springfield, Maggie si avventura nella ricerca epica del suo ciuccio rubato. In questo originale corto che celebra la galassia di Star Wars, questa avventura la porta faccia a faccia con giovani Padawan, Signori dei Sith, noti droidi, truppe ribelli e una battaglia finale contro il lato oscuro.

Questa è solo una delle iniziative che la piattaforma Disney+ ha avuto in mente per rendere più intrigante possibile lo Star Wars Day di tutti gli appassionati. Tra le altre iniziative importanti c’è anche il debutto sulla piattaforma della serie animata intitolata Star Wars: The Bad Batch.