Finch: Tom Hanks protagonista del film Sci-Fi in arrivo su Apple TV+

Finch, il nuovo film di fantascienza post-apocalittico con Tom Hanks come protagonista, debutterà su Apple TV+ entro la fine dell’anno. Il film, precedentemente noto come BIOS, era stato originariamente programmato per l’uscita nelle sale dalla Universal Pictures a ottobre 2020, ma quella data di uscita è stata posticipata più volte a causa della pandemia.

Secondo Deadline, Finch debutterà su Apple TV+ entro la fine dell’anno, molto probabilmente durante la stagione dei premi. Il film vede Tom Hanks nei panni di Finch, un ingegnere robotico che è anche uno dei pochi sopravvissuti a un cataclisma solare che ha lasciato ridotto il mondo a una terra desolata. Finch ha trascorso un decennio vivendo in un bunker sotterraneo con il suo cane, Goodyear, ma adesso che è un malato terminale decide di creare un robot, Jeff (Caleb Landry Jones) che si prenda cura del suo cane.

Il film è diretto da Miguel Sapochnik da una sceneggiatura di Craig Luck e Ivor Powell. Oltre a Hanks e Jones, nel cast ci saranno anche Samira Wiley (The Handmaid’s Tale), Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming) e Skeet Ulrich (Riverdale).

L’altro film con Tom Hanks approdato su Apple TV+ è stato quello sulla seconda guerra mondiale intitolato Greyhound. Secondo Deadline, Greyhound è stato il film più visto di Apple TV+. Un altro progetto dell’attore in arrivo su Apple TV+, oltre a Finch sarà Masters of the Air, una miniserie sempre sulla seconda guerra mondiale diretta da Cary Joji Fukunaga e attualmente in fase di sviluppo.

Potrebbe interessare: