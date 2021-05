Dalí Land: la prima immagine del film con Ben Kingsley

Da poco si sono concluse nel Regno Unito le riprese dedicate al film su Salvador Dalì, intitolato Dalì Land, con il premio Oscar Ben Kingsley protagonista, ed è anche stata diffusa la prima immagine dal lungometraggio. La storia al centro del film racconta degli ultimi anni di matrimonio vissuti dalla coppia formata dallo stesso Dalì e dalla moglie Gala.

Qui sotto potete vedere la prima immagine su Dalì Land con Ben Kingsley nei panni del personaggio protagonista, accompagnato da Andreja Pejić nei panni di Amanda Lear e Barbara Sukowa come Gala.

Il film sarà ambientato nel 1973 tra New York e la Spagna, raccontato dal punto di vista di James, un giovane assistente che vuole farsi strada nel campo dell’arte, e che aiuta il geniale e bizzarro Dalì ad allestire la sua grande galleria.

Al fianco di Kingsley ci sarà Barbara Sukowa (Two Of Us) che interpreterà la moglie di Dalì, Gala; Christopher Briney farà James; Rupert Graves (Sherlock) farà il braccio destro di Dalì, il capitano Moore; Andreja Pejić (The Girl In The Spider’s Web) sarà Amanda Lear; Suki Waterhouse (Misbehaviour) farà Ginesta; Mark McKenna (The Winter Lake) sarà Alice Cooper; e ci sarà anche l’interprete di Flash, Ezra Miller, che vestirà i panni del giovane Salvador Dalí nei flashback.

Mary Harron (American Psycho) sarà alla regia del progetto scritto da John C. Walsh.