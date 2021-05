The Flash: le prime immagini dal set della casa di Batman

Le prime immagini dal set di The Flash mostrano l'allestimento della location in cui si svolgerà la sequenza del Batman di Michael Keaton.

Sono attualmente in corso le riprese di The Flash, il film diretto da Andy Muschietti che vede protagonista Ezra Miller, interprete del supereroe DC più veloce del mondo, e di cui sono state rivelate su Twitter le prime immagini dal set.

Sapevamo già che sia Michael Keaton sia Ben Affleck sarebbero tornati nel ruolo dei loro rispettivi Batman e le prime immagini dal set di The Flash confermano che al momento si intende lavorare sulla sequenza in cui vedremo il personaggio di Keaton: la location allestita è la Wayne Manor dei Batman di Tim Burton, quella utilizzata per la prima volta nel 1989 e poi nel suo sequel.

Le riprese dei film di Tim Burton sono state girate nella Knebworth House, a nord di Londra, per quanto riguarda gli esterni, e a Hatfield House nell’Hertfordshire, per le riprese interne. Non è detto però che in The Fash le riprese dentro la casa si svolgeranno nella stessa abitazione.

Nel cast del film, oltre a Ezra Miller, sono presenti Sasha Calle nei panni di Supergirl, Kiersey Clemons in quelli di Iris West, Ben Affleck e Michael Keaton nelle loro versioni di Batman, insieme a Maribel Verdu e Ron Livingston, i quali ricopriranno il ruolo dei genitori di Barry Allen. La trama della pellicola DC trarrà ispirazione dall’arco narrativo che ha visto il protagonista tentare di viaggiare nel tempo per fermare l’omicidio di sua madre.

Ricordiamo che The Flash esplorerà il Multiverso e che la sua uscita al cinema è prevista per il 4 novembre 2022.

