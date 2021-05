Apple lavora al suo iPhone con schermo pieghevole: uscita nel 2023?

Apple starebbe lavorando al suo iPhone con schermo pieghevole, arriva la conferma dall’analista Ming-Chi Kuo. Il pieghevole di Apple, riporta Engadget, farebbe la sua comparsa in un report privato destinato ad alcuni investitori.

Quella di Ming-Chi Kuo è considerata una delle voci più autorevoli per quel che riguarda il mondo delle indiscrezioni sui futuri prodotti della mela morsicata. È comunque importante capire che si tratta di indiscrezioni su prodotti ancora non ufficialmente annunciati al pubblico. È possibile, anzi possibilissimo, che gli indizi ottenuti da Ming-Chi Kuo si riferiscano a piani dell’azienda ancora in divenire e quindi non definitivi.

Sta di fatto che secondo Kuo il primo iPhone con schermo pieghevole potrebbe uscire nel 2023, a meno di due anni da oggi. L’analista cita come verosimile un pannello da 8 pollici, con un obiettivo di produzione stimato attorno alle 15-20 milioni di unità entro la fine del 2023. Ming-Chi Kuo sostiene che il fornitore scelto da Apple potrebbe essere Samsung Display. Si parla quindi del pannello QHD+ flexbile OLED.

La tecnologia per l’input touch verrebbe invece presa da TPK: “ad oggi ha degli importanti vantaggi sulla Y-Octa di Samsung”, conclude l’analista.

Cosa si è detto, fino ad ora, sull’iPhone pieghevole di Apple: