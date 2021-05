La Paramount ha acquisito i diritti per produrre una serie tv basata sul romanzo giallo A Special Place for Women, scritto da Laura Hankin, la quale non solo si occuperà di adattare il romanzo e sarà anche produttrice esecutiva del progetto. Anche Samantha Bee e Kristen Everman saranno produttrici esecutive tramite la loro etichetta Swimsuit Competition.

A Special Place For Women è incentrato su un club diverso da tutti gli altri. Solo le donne più importanti ricevono un invito. Ma un’audace giovane giornalista sta per infiltrarsi in questa società segreta gestita da donne, i cui membri ammalianti potrebbero essere molto più potenti di quanto avesse mai immaginato. A Special Place For Women, pubblicato da Penguin Random House, uscirà nelle librerie americane martedì 11 maggio.

Nel 2020 la scrittrice ha pubblicato il suo romanzo comico Happy & You Know It. Oltre al suo lavoro letterario, Hankin scrive canzoni e video comici che sono stati presentati in Funny or Die, The New York Times e altre testate. Tra l’altro, ha anche recitato in R.E.M.2, While We’re Young e Emergency Contacts. Ecco le sue parole:

Sono entusiasta di lavorare con i team di Paramount e Swimsuit Competition, e sono particolarmente grata che il tempo che ho passato ad hackerare le cronologie di ricerca di Kristen e Samantha su Google sia stato ripagato.

Nicole Clemens (Paramount Television Studios) ha aggiunto:

Il brillante A Special Place for Women di Laura Hankin richiede la destrezza di menti creative e comiche. Chi meglio di Sam e Kristen per portare il loro genio in questo progetto? Non potremmo essere in mani migliori e siamo così entusiasti di collaborare con loro e portare un mondo che consideriamo unico sullo schermo.

La produttrici esecutive della serie tv su A Special Place For Women, Samantha Bee e Kristen Everman, hanno dichiarato:

Femminismo, intersezionalità, club d’élite, ragazze miliardarie, occulto: è come se leggesse la nostra cronologia delle ricerche di Google. Non vediamo l’ora di iniziare questo progetto con lei e il talentuoso team di Paramount TV Studios.

