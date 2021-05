The Batman: ecco la Batmobile di Hot Wheels

Ecco la versione Hot Wheels della Batmobile di The Batman, il film con protagonista Robert Pattinson.

Per The Batman è pronta una nuova Batmobile con un gusto decisamente retrò, che però sembra aver convinto gli appassionati del Cavaliere Oscuro: da poco è stata rivelata la versione Hot Wheels proprio della nuova Batmobile.

Qui sotto trovate tutte le immagini della versione di Hot Wheels sulla Batmobile di The Batman.

Il cinecomic è ispirato al fumetto Batman: Ego e si concentrerà principalmente sull’aspetto detective del personaggio, che cercherà di risolvere una serie di efferati omicidi a Gotham City. Un’indagine che lo porterà ad affrontare nemici familiari.

Nel cast troviamo, oltre al personaggio protagonista interpretato da Robert Pattinson, anche Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano interpreta L’Enigmista, Colin Farrell veste i panni di Oswald Cobblepot / Il Pinguino, John Turturro è il boss della mafia e Jeffrey Wright sarà James Gordon.

Vi ricordiamo che, dopo diversi stop dovuti alla pandemia ed a vari contagi sul set, sono ufficialmente terminate le riprese di The Batman, su cui cast e regista hanno tenuto un grande riserbo, non rivelando dettagli della trama, se non che i villain che vedremo saranno versioni mai viste prime.

