Justice League: i fan vogliono la scena con Green Lantern

I fan della DC Comics e che hanno spinto per la Zack Snyder’s Justice League sono veramente insaziabili: dopo le dichiarazioni di Wayne T Carr sulla sua scena girata nei panni di Green Lantern, ora diversi appassionati hanno chiesto di poterla vedere.

Queste solo le parole dell’attore che hanno scatenato gli appassionati:

Zack mi ha detto che avremmo girato una scena, e che poi avrebbe aspettato la reazione degli Studios. Fu una cosa pazzesca perché andammo a girare in quelli che chiameremmo ‘Driveway Studios’ (praticamente gli ingressi agli studi di produzione ndr). Poi mi chiamò dopo che fece vedere le riprese, e credo fosse già la seconda volta che le mostrava. E mi ha detto qualcosa per farmi intendere che non lo avrebbero lasciato includere la mia scena.

E questi sono alcuni dei tweet che chiedono la pubblicazione della scena con Wayne T Carr nei panni di Green Lantern in Justice League.

Questo utente ha addirittura mostrato alcune foto che verrebbero dal dietro le quinte della scena girata.

