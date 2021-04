Justice League: Wayne T. Carr parla del suo Green Lantern

Zack Snyder ha rivelato che in Justice League aveva pensato anche d’introdurre Green Lantern, e ad interpretarlo ci sarebbe stato Wayne T. Carr. Dopo le dichiarazioni del regista, ora è lo stesso attore a parlare della sua esperienza.

Wayne T Carr avrebbe interpretato il Green Latern John Steward. Ecco cosa ha raccontato della sua esperienza:

Zack mi ha detto che avremmo girato una scena, e che poi avrebbe aspettato la reazione degli Studios. Fu una cosa pazzesca perché andammo a girare in quelli che chiameremmo ‘Driveway Studios’ (praticamente gli ingressi agli studi di produzione ndr). Poi mi chiamò dopo che fece vedere le riprese, e credo fosse già la seconda volta che le mostrava. E mi ha detto qualcosa per farmi intendere che non lo avrebbero lasciato includere la mia scena.