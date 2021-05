Halston: il trailer della serie TV con Ewan McGregor

Il 14 maggio su Netflix arriverà Halston, serie TV con protagonista Ewan McGregor nei panni del noto stilista. In attesa di poter vedere gli episodi dello show, è stato diffuso il trailer:

La storia racconta l’ascesa e la caduta di Roy Halston Frowick, che diventerà il primo stilista delle celebrità noto con il nome di Halston e che rivoluzionerà la moda negli anni ’70. Una vicenda di lusso, sesso e potere in cui lo stilista sarà costretto a combattere per il suo nome quando un’acquisizione ostile tenterà di portargli via l’unica cosa a cui tiene.

La miniserie, di cui recentemente sono state diffuse le prime immagini, è basata sul libro Simply Halston di Steven Gaines e vede nel cast anche Krysta Rodriguez (Liza Minnelli), Rebecca Dayan (Elsa Peretti), Gian Franco Rodriguez (Victor Hugo), David Pittu (Joe Eula), Vera Farmiga (Adele) e Rory Culkin (Joel Schumacher). Produttore esecutivo è Ryan Murphy.

Lo stilista divenne famoso per aver creato il cappellino indossato da Jacqueline Kennedy durante la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca del marito John F.Kennedy nel 1961. a partire dagli anni ’70 si fa riconoscere per il suo stile minimalista, per i suoi abiti per donne e uomini e i molti accessori. Roy Halston Frowick perderà la sua azienda una volta arrivato al successo.