Netflix ha annunciato la data di uscita della serie tv Halston, con protagonista Ewan McGregor, diffondendo anche le prime immagini che mostrano l’attore nei panni del leggendario stilista di moda, insieme ad altri componenti del cast. La serie limitata uscirà sul servizio di streaming il prossimo 14 maggio.

He would do anything to make a name for himself. Ewan McGregor is Halston. May 14 pic.twitter.com/YR9LWYNTPv — Netflix (@netflix) April 23, 2021

Non solo Netflix: anche il produttore esecutivo della serie, il co-creatore di American Horror Story Ryan Murphy, ha condiviso le immagini sul suo profilo Instagram.

Secondo la sinossi ufficiale, la storia segue Halston (Ewan McGregor) mentre fa leva sul suo nome inventato per creare un impero mondiale della moda, che è diventato sinonimo di lusso, sesso, status e fama, definendo così l’era in cui vive – gli anni ’70 e la New York degli anni ’80 -, fino a quando un’acquisizione ostile non lo costringe a combattere per il controllo del suo bene più prezioso… il suo stesso nome, Halston.

Oltre a McGregor, nel cast di Halston, basata sul libro Simply Halston di Steven Gaines, sono presenti Krysta Rodriguez (Liza Minnelli), Rebecca Dayan (Elsa Peretti), Gian Franco Rodriguez (Victor Hugo), David Pittu (Joe Eula), Vera Farmiga (Adele) e Rory Culkin (Joel Schumacher).

Lo stilista inizialmente divenne famoso come designer per aver creato il berretto che Jacqueline Kennedy ha indossato all’inaugurazione presidenziale di John F.Kennedy nel 1961. In seguito Halston trasformò la moda americana, alla fine degli anni ’60, con il suo approccio semplice, minimalista e funzionale all’abbigliamento femminile.

In seguito lo stilista ha progettato anche profumi, abbigliamenti per uomini, valigie, borse, lingerie e biancheria intima. Dopo una serie di decisioni aziendali, tra cui un accordo di licenza con J.C. Penney per una linea a prezzo medio chiamata Halston III, l’uomo ha perso il controllo della sua casa di moda.

In una recente intervista a Vogue, il produttore esecutivo Ryan Murphy ha detto:

Sono cresciuto nell’Indiana, da dove viene Halston, circondato da campi di grano e chiese, e ho sempre sentito parlare di due persone che avevano lasciato il luogo per inseguire qualcosa di più grande e affascinante: una era Florence Henderson e l’altra era Halston. È sempre stato una figura importante nella mia mente, la rappresentazione di qualcuno che proveniva da umili origini e aveva continuato a fare qualcosa di incredibile con la sua vita – e io sono sempre stato commosso da lui.

