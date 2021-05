LEGO Speed Champions, svelati i nuovi set set automobilistici per il 2021

Dopo le varie speculazioni dei mesi scorsi ed una prima foto del set dedicato al brand Dodge apparso in uno store americano (ma ancora non in vendita) ci pensa il sito di e-commerce Jb Spielwaren a togliere i veli a tutti i nuovi sei set della linea LEGO Speed Champions in uscita quest’anno.

Li abbiamo attesi per molto tempo dato che sarebbero dovuti essere messi in vendita nel 2020 ma, probabilmente a causa dei problemi dati dal COVID-19, la wave è stata rimandata al 2021.

Anche in questo caso questi nuovi set dovrebbero essere messi in vendita dal 1° giugno per l’Europa e solo in agosto per gli Stati Uniti. Di seguito elenchiamo i set con i dettagli del numero pezzo ed il costo suggerito al pubblico ma comunque non ancora ufficializzato da LEGO.

LEGO 76900 Koenigsegg Jesko

Pezzi: 280

Prezzo: Eur 19,99

LEGO 76901 Toyota GR Supra

Pezzi: 299

Prezzo: Eur 19,99

LEGO 76902 McLaren Elva

Pezzi: 263

Prezzo: Eur 19,99

LEGO 76903 Chevrolet Corvette C8-R & 1968 Chevrolet Corvette C3

Pezzi: 512

Prezzo: Eur 39,99

LEGO 76904 Mopar Dodge / SRT Top Fuel Dragster & 1970 Dodge Challenger

Pezzi: 627

Prezzo: Eur 59,95

LEGO 76905 Ford GT Heritage Edition and Bronco R.