LEGO Speed Champions: prime foto del set dedicato alla Dodge

06—Apr—2021 / 11:41 AM

Finalmente stanno per tornare i set della linea LEGO Speed Champions che ha avuto un anno di pausa. Questo ci è confermato, oltre che dai rumors delle scorse settimane, anche grazie alla foto condivisa su Reddit dall’utente Samurai_Happy che ha trovato la scatola in vendita presso un negozio della catena americana Target nello stato di Washington.

Purtroppo non ha potuto acquistare il set, nonostante questo fosse in mostra nel negozio, perchè il rilascio è previsto solo in agosto.

Il set, codice 76904, si chiama Mopar Dodge/SRT Top Fuel Dragster and 1970 Dodge Challenger e comprende le due vetture ovvero la classica Dodge Challenger ed il più estremo dragster.

In tutto la scatola contiene 627 pezzi ed il prezzo di vendita, non ancora annunciato ufficialmente, dovrebbe essere di 49,99 dollari.

Secondo i rumors, questo set sarà uno dei sei LEGO Speed Champions che verranno rilasciati nella wave estiva e che comprenderà in totale:

76900 Koenigsegg Jesko

76901 Toyota GR Supra

76902 McLaren Elva

76903 Chevrolet Corvette C8-R & 1968 Chevrolet Corvette C3

76904 Mopar Dodge / SRT Top Fuel Dragster & 1970 Dodge Challenger

76905 Non ancora identificato

