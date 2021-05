Rick and Morty 5: il nuovo trailer della quinta stagione

Insieme al nuovo trailer di Rick and Morty 5, è stato diffuso il corto di Paul Robertson Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine.

Adult Swim ha rilasciato un nuovo trailer per la quinta stagione di Rick and Morty 5, confermata all’inizio dell’anno, quando è stato annunciato anche il ritorno della serie animata sul piccolo schermo entro la fine di questa estate. Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Rick and Morty 5, in uscita su Adult Swim il prossimo 20 giugno 2021:

Al momento non sappiamo da quanti episodi sarà composta la nuova stagione di Rick and Morty o se sarà divisa o meno in due parti da cinque, come è accaduto invece per la quarta stagione della serie, ma è chiaro che vedremo una serie di nuove parodie di pilastri della cultura pop, come Voltron, i supereroi Marvel e tantissimi altri.

Nelle interviste e nei panel più recenti il team dietro il progetto ha anticipato che stanno già lavorando alla sesta e settima stagione della serie e che ci saranno delle novità riguardo al “canone”, o meglio agli schemi che la serie animata è solita seguire.

Ricordiamo, inoltre, che di recente è stato mandato in onda, sempre su Adult Swim, il nuovissimo cortometraggio animato di Paul Robertson, intitolato Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine. Di seguito il video che mostra i protagonisti immersi in un mondo diverso, ispirato ai giochi beat-em-up, il cui scopo principale è quello di affrontare i nemici in incontri di lotta di vario genere, sia con le mani sia con le armi.

