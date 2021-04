TikTok annuncia il nuovo CEO, è il CFO di ByteDance

Mossa audace da parte di TikTok, lo scegliersi come CEO il CFO della sua azienda madre, ByteDance. Ora la mossa sta' agli Stati Uniti.

Dopo una lunga e tormentata storia con l’Amministrazione Trump, TikTok cerca di abbandonare le ipotetiche evoluzioni aziendali che stava preventivando ed elegge come nuovo CEO l’attuale CFO di ByteDance, azienda madre cinese della nota app di video-social, ovvero Shouzi Chew.

L’azienda era ormai senza una testa vera e propria da quasi otto mesi, da quando Kevin Mayer ha lasciato la poltrona proprio durante gli scontri diplomatici con l’allora Governo statunitense. La posizione era stata quindi occupata ad interim da Vanessa Pappas, la quale ora assumerà il ruolo di COO.

Il gruppo dirigente rappresentato da Shou e Vanessa intavola un percorso di crescita sostenuta. Shou porta la sua profonda conoscenza dell’azienda e dell’industria, avendo guidato un team che è stato tra i nostri investitori iniziali e avendo lavorato nel settore della tecnologia per una decina di anni. Aggiungerà profondità al team, focalizzandosi su aree quali la corporate governance e le iniziative imprenditoriali di lungo periodo,

ha scritto Yiming Zhang, CEO di ByteDance, in un comunicato stampa.

TikTok, insomma, resta più cinese che mai, in barba alle manovre che aveva cercato goffamente di intavolare Donald Trump. Non solo le redini del social sono finite nelle mani di Chew, ma l’uomo non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua posizione interna a ByteDance, creando un legame molto saldo con la sede centrale.

