The White House Plumbers: Lena Headey nel cast

Dopo che Domhnall Gleeson è stato annunciato come membro del cast della serie TV sul Watergate intitolata The White House Plumbers, da poco è arrivata la notizia che anche Lena Headey si unirà al progetto di HBO. Ricordiamo che l’attrce è stata la storica Cersei Lannister in Game of Thrones.

Il ruolo dell’attrice nella serie TV sarà quello di Dorothy Hunt, un membro della CIA che cercherà di tenere la famiglia unita, nonostante si ritrovi invischiata nelle vicende riguardanti il marito.

La serie racconta dello scandalo del Watergate che coinvolse l’allora Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Domhnall Gleeson interpreterà John Dean, un membro del consiglio della Casa Bianca, che lavorò per insabbiare i traffici illegali orchestrati da Nixon.

Mentre gli altri due protagonisti della serie, Justin Theroux (Spy Who Dumped Me, Maniac) e Woody Harrelson (Zombieland, Now You See Me), interpreteranno rispettivamente G. Gordon Giddy e E. Howard Hunt.

Si tratta di una serie che sarà divisa in cinque parti, e si baserà su registrazioni rese pubbliche, e su Integrity, il libro scritto da “Bud” Krogh e Matthew Krogh. Harrelson e Theroux saranno anche i produttori esecutivi del progetto.

