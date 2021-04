The Boys rivela il poster a fumetti illustrato da Darick Robertson

L’account Twitter di The Boys ha mostrato per la prima volta un poster a fumetti della seconda stagione illustrato dal co-creatore Darick Robertson. La serie Amazon Prime è basata fumetti con lo stesso nome creati da Garth Ennis e Darick Robertson. La terza stagione della serie è attualmente in fase di riprese.

We're celebrating National Superhero Day just this once because, well, look at this poster illustrated by The Boys comic co-creator @DarickR! pic.twitter.com/rtPlX2AGDu — The Boys (@TheBoysTV) April 28, 2021

La prima stagione di The Boys ha introdotto un mondo in cui esistono i supereroi, incluso un gruppo chiamato i Sette, che tutti considerano il gruppo più importante. Dopo che la sua ragazza Robin viene uccisa da un membro dei Sette, Hughie Cambell (Jack Quaid) scopre che questi supereroi non sono così fantastici come sembrano.

Nella seconda stagione vediamo Hughie che cerca di far fuori i Sette con l’aiuto dall’interno di Starlight (Erin Moriarty) ma alla fine falliscono nella loro missione. L’account Twitter ufficiale di The Boys scherzava sul fatto di festeggiare il National Superhero Day.

La pagina invece ha voluto condividere un poster a fumetti illustrato da Darick Robertson che riassumeva perfettamente la seconda stagione senza una sola didascalia. Potetete vedere il post completo sopra.

I primi sei numeri di The Boys furono pubblicati da Wildstorm, a partire dal 2006. Il 24 gennaio 2007, la serie fu improvvisamente cancellata e ciò era dovuto al fatto che la DC Comics era a disagio con il tono anti-supereroe del lavoro.

Anche se Robertson aveva un contratto esclusivo con la DC, gli fu dato un permesso speciale per continuare a lavorare su The Boys. A febbraio 2007 la serie è stata ripresa da Dynamite Entertainment. Un’edizione dei primi sei numeri è stata pubblicata anche da Dynamite, con una prefazione di Simon Pegg. Pegg era il modello su cui si basa il personaggio di Hughie nel modo in cui è stato disegnato nei fumetti da Robertson.

