Marilyn Manson: Esmé Bianco lo accusa di stupro

Dopo le accuse di molestie mosse da Evan Rachel Wood, arriva un’altra accusa a carico di Marilyn Manson: questa volta da parte di Esmé Bianco, attrice che ha partecipato a Game of Thrones, che lo imputerebbe per stupro. La notizia è stata diffusa attraverso delle dichiarazioni che sono state depositate presso la corte federale della California.

Secondo quanto riportato, Manson avrebbe:

utilizzato droghe e la forza per obbligare a rapporti sessuali la Bianco in più occasioni.

Si tratterebbe di eventi accaduti tra il 2009 ed il 2013. La documentazione è stata presentata dall’avvocato Jay D. Ellwanger, che ha continuato riportando che Manson avrebbe:

Privato l’attrice del sonno e del cibo per renderla debole, ed impedire che potesse essere rifiutato. Gli atti sarebbero stati commessi quando la signora Bianco era incosciente e incapace di essere consenziente.

Le accuse continuano, sottolineando come Esmé Bianco abbia svolto per Manson dei lavori non pagati, come:

il preparare cibo per il signor Warner (Manson ndr) e per i suoi ospiti, pulire il suo appartamento, dare delle consulenze sui suoi album, partecipare a delle registrazioni senza ottenere dei credits per l’album Born Villain, ed essere offerta ai compagni di band per delle ‘sculacciate’.

Secondo quanto riferito dalla documentazione depositata presso la corte federale l’impatto sulla vita della Bianco di tutte queste violenze l’avrebbe portata a soffrire di ansia, depressione e attacchi di panico. Marilyn Manson è attualmente sotto accusa per presunti abusi domestici commessi nei confronti di circa una dozzina di donne.