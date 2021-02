Marilyn Manson nella bufera: Evan Rachel Wood lo accusa di molestie

L’attrice Evan Rachel Wood è uscita allo scoperto dopo anni di silenzi, accusando pesantemente di molestie l’ex fidanzato Marilyn Manson.

È bufera su Brian Warner, il musicista e attore noto ai più come Marilyn Manson, che è stato pesantemente accusato di molestie dall’attrice Evan Rachel Wood e da alcune altre donne attraverso alcuni post sui social network. L’attrice in particolare è stata fidanzata per anni con il musicista, e diverse volte ha raccontato di aver subito abusi, senza mai però fare il nome della rock star, fino ad oggi.

Il nome di chi ha abusato di me è Brian Warner, famoso nel mondo anche come Marilyn Manson. Ha iniziato quando ero ancora teenager e ha abusato di me terribilmente per anni. Ho subito il lavaggio del cervello e sono stata manipolata fino alla sottomissione. Ho finito di vivere nella paura di ritorsioni, calunnie e ricatti. Sono qui per additare quest’uomo pericoloso e avvertire le tante industrie che gliel’hanno permesso, prima che rovini altre vite. Sto dalla parte delle molte vittime che non rimarranno più in silenzio.

I post dell’attrice sono stati invasi di messaggi di solidarietà, ed almeno quattro altre donne hanno accusato a loro volta Manson di molestie, abusi psicologici ed altre forme di violenza. La rock star ha sempre negato accuse del genere in passato, ma per il momento non ha ancora condiviso dichiarazioni di sorta.

Manson oltre ad avere una solida carriera come musicista alle spalle, ha anche lavorato come attore più volte. Ha partecipato a diversi film e serie TV come American Gods, Salem, Sons of Anarchy e The New Pope. Per il 2021 era prevista la sua partecipazione a Creepshow, antologia horror di AMC, ma a questo punto la sua presenza potrebbe essere in forte dubbio.