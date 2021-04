Indiana Jones: la saga arriva su Sky Cinema Collection

Da sabato 1 a venerdì 7 maggio i quattro film della saga di Indiana Jones saranno disponibili su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW.

Era il 12 giugno del 1981 quando il primo capitolo del franchise di Indiana Jones arrivava nei cinema americani (in Italia sarebbe arrivato ad ottobre dello stesso) e per festeggiare i quarant’anni della saga ideata da George Lucas, diretta da Steven Spielberg e con protagonista Harrison Ford, su Sky Cinema Collection arriveranno i quattro film da sabato 1 a venerdì 7 maggio.

In I predatori dell’Arca Perduta l’archeologo, insieme alla vecchia fiamma Marion (Karen Allen) e all’amico Sallah, parte alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza contenente le Tavole di Mosè, un tesoro inestimabile che fa gola anche ai nazisti.

A tre anni di distanza nel 1984 arriva Indiana Jones e il tempio maledetto. In questo prequel ritroviamo il personaggio in India insieme a Willie Scott (Kate Capshaw) e al suo aiutate, il piccolo Short, alla ricerca di una pietra miracolosa. Vincitore del premio Oscar per gli effetti speciali.

Nel 1989 è la volta di Indiana Jones e l’ultima crociata. Siamo nel 1938 e questa volta sia l’archeologo che i nazisti sono alla ricerca del Santo Graal. Ad accompagnare Junior c’è suo padre, l’archeologo Henry Jones, interpretato da Sean Connery. Il film vincerà l’Oscar per i migliori effetti speciali sonori.

Il quarto capitolo del franchise arriva nel 2008. Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è ambientato negli anni ’50 e vede Indy, pedinato dai sovietici, alla ricerca di una preziosa reliquia dai poteri soprannaturali. Il film vede il ritorno di Karen Allen e la presenza di Cate Blanchett e Shia LaBeouf.

Tuti i film sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Vi ricordiamo che l’archeologo tornerà con un quinto capitolo la cui uscita è prevista per il 29 luglio 2022. A fianco di Harrison troveremo Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Thomas Kretschmann. La regia sarà di James Mangold, che va a sostituire Steven Spielberg.