Sean Connery: Harrison Ford lo ricorda in Indiana Jones 3

Indiana Jones 3 è il film in cui Sean Connery ed Harrison Ford hanno recitato insieme. Ford ha voluto ricordare l’attore scomparso.

Harrison Ford e Sean Connery si sono ritrovati a lavorare fianco a fianco in Indiana Jones 3, film nel quale l’ex James Bond ha interpretato il padre di Indiana Jones. Ford ha ricordato l’attore da poco scomparso parlando a Variety.

Ecco le sue parole:

Lui è stato mio padre, non nella vita, ma in Indiana Jones 3. Non riesci a riconoscere la gioia ed il divertimento fino a quando non ti ritrovi ad essere pagato per fare una corsa in sidecar al fianco di Sean Connery, attraversando strade scoscese e vedendolo agitarsi. Dio quanto ci siamo divertiti. Ora lui è in paradiso, mi auguro abbiano dei campi da golf. Riposa in pace amico mio.