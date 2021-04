Il Metodo Kominsky 3: il trailer dell’ultima stagione

Il Metodo Kominsky è arrivato alla sua conclusione con l’uscita de Il Metodo Kominsky 3, l’ultima stagione dedicata alla serie TV di Netflix, di cui è stato da poco pubblicato il trailer. Il telefilm è stato realizzato da Chuck Lorre, e vede come protagonista Michael Douglas.

Qui sotto trovate il trailer de Il Metodo Kominsky 3.

L’ultima stagione consisterà in sei episodi, e uscirà sulla piattaforma streaming il 28 maggio. Al centro di queste ultime puntate ci sono le difficoltà affrontate da Sandy Kominsky dopo la morte dell’amico Norman Newlander (Alan Arkin). Allo stesso tempo Sandy dovrà pianificare il matrimonio della figlia Mindy (Sarah Baker). Ospiti speciali di questa ultima stagione sono Morgan Freeman e Barry Levinson.

Oltre a Douglas e Baker nella serie TV ci saranno anche Kathleen Turner e Paul Reiser. Lisa Edelstein, Emily Osment, Graham Rogers e Haley Joel Osment riprenderanno i ruoli che hanno avuto anche nelle stagioni passate. Lorre, Al Higgins eDouglas faranno da produttori esecutivi per la Chuck Lorre Productions, Inc., in associazione alla Warner Bros. Television.

L’uscita de Il Metodo Kominsky 3 è stabilita per il 28 maggio sulla piattaforma streaming Netflix.

