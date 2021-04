The Mosquito Coast: una clip dedicata alla serie TV

Apple ha pubblicato una clip dedicata alla serie TV The Mosquito Coast, con al centro Justin e Paul Theroux.

Apple TV ha diffuso una clip dedicata alla serie televisiva The Mosquito Coast in cui vediamo Justin Theroux e suo zio, Paul Theroux, discutere dell’adattamento della storia ispirata alla loro famiglia. La serie verrà lanciata sulla piattaforma il 30 aprile.

Qui trovate la clip dedicata a The Mosquito Coast.

In questa featurette, Justin Theroux e suo zio, Paul, discutono di come è nato questo adattamento televisivo e a cosa si sono ispirati per dare vita alla famiglia Fox. Paul Theroux racconta:

Nella serie ci sono alcuni spunti che non sono tratti dal libro e che Justin ha preso dalla storia di famiglia… In un certo senso, si è chiuso un cerchio. Stavo scrivendo della mia famiglia e ora c’è un membro della mia famiglia in questa storia.

Dal pluripremiato romanziere Neil Cross, e basato sul best-seller di Paul Theroux che celebra quest’anno il suo 40° anniversario, The Mosquito Coast è un’avventura avvincente e un dramma a più livelli che segue il pericoloso viaggio di un idealista radicale e brillante inventore, Allie Fox (interpretato da Justin Theroux), che sradica la sua famiglia per il Messico quando si trovano improvvisamente in fuga dal governo degli Stati Uniti.

La serie di sette episodi è stata creata per la televisione e prodotta da Neil Cross. Rupert Wyatt dirige i primi due episodi ed è produttore esecutivo insieme all’autore Paul Theroux, al protagonista Justin Theroux e ad Edward L. McDonnell. Alan Gasmer, Peter Jaysen e Bob Bookman sono anche produttori esecutivi per Veritas Entertainment Group. Sviluppato da Neil Cross e Tom Bissell, The Mosquito Coast è una produzione Fremantle per Apple TV +.