The Handmaid’s Tale 4: il trailer italiano della serie TV

Il trailer italiano di The Handmaid's Tale 4 è stato pubblicato su YouTube da TimVision. Gli episodi sono disponibili sulla piattaforma.

TimVision ha lanciato su YouTube il trailer italiano dedicato a The Handmaid’s Tale 4, la nuova stagione della serie TV tratta dal romanzo di Margaret Atwood. La quarta stagione di The Handmaid’s Tale è in anteprima su TimVision, con un episodio ogni giovedì.

Qui sotto trovate il trailer italiano di The Handmaid’s Tale 4.

La serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood e vede protagonista Elisabeth Moss, che veste i panni di June. Il personaggio in questa nuova stagione è pronta a lottare contro lo stato di Gilead. I rischi che è pronta a correre però porteranno nuove sfide pericolose ed inaspettate, e il suo desiderio di giustizia e vendetta rischiano di consumarla e distruggere le sue relazioni più care.

Riguardo a questa nuova stagione, la Moss ha dichiarato:

È divertente perché a volte le persone mi chiedono “Come può June essere ancora viva? Ha commesso le peggiori atrocità eppure in qualche modo è sopravvissuta. La mia risposta di solito è “Perché… Sono la protagonista dello show. Non faranno a meno di me. Ecco perché continuo a sopravvivere.

Il cast vede la presenza di Joseph Fiennes (Comandante Fred Waterford), Yvonne Strahovski (Serena Joy Waterford), Alexis Bledel (Emily Malek / Diglen / Disteven / Dijoseph), Madeline Brewer (Janine Lindo / Diwarren / Didaniel / Dihoward), Ann Dowd (Lydia Clements / Zia Lydia), O. T. Fagbenle (Luke Bankole), Max Minghella (Comandante Nick Blaine), Samira Wiley (Moira Strand), Amanda Brugel (Rita) e Bradley Whitford (Comandante Joseph Lawrence).