Tesla Model Y: “sarà l’auto più venduta al mondo”, parola di Elon Musk

Tanto per cambiare, Elon Musk la spara grossa. L’istrionico imprenditore lancia la sfida a Toyota e promette: «la Tesla Model Y molto probabilmente diventerà l’auto più venduta al mondo». Nel corso dei prossimi cinque o dieci anni? Neanche per idea, per Musk il sorpasso sulla Corolla avverrà già il prossimo anno.

Elon Musk ne ha parlato questo lunedì, in occasione di una conference call con gli investitori. Oggi la Tesla Model Y è estremamente lontana dai vertici delle classifiche mondiali. Negli USA l’auto più venduta è la Ford F-Series, un voluminoso pickup che difficilmente potrebbe andare bene in qualsiasi altro mercato. Sta di fatto che Ford nel 2020 ne ha pizzate quasi 800.000 solo negli USA. Sempre nel 2020 Toyota ha venduto 1.2 milioni di Corolla in tutto il mondo. Non è una novità, la Toyota Corolla è l’auto più venduta al mondo da anni. Nello stesso periodo, Tesla ha venduto meno di 500.000 veicoli a livello globale. Di queste, 182.780 erano Model Y e Model 3.

Insomma, ci perdonerete, ma non possiamo che essere estremamente scettici rispetto alla dichiarazione di Elon Musk. Scettici, ma non completamente disfattisti: Tesla continua a crescere e a potenziare la sua capacità di produzione. L’azienda punta ad una crescita media del 50% di anno in anno. Nel 2021 potrebbe aumentare le vendite ad un rateo ancora più vertiginoso. Ve l’avevamo già detto: il piano è di piazzare 1 milione di auto Tesla entro la fine del 2021. Diversi fornitori storici dell’azienda hanno confermato che si tratterebbe di un obiettivo estremamente verosimile.

Entrando nel merito della dichiarazione di Elon Musk, ecco quello che ha detto: