Tesla vuole produrre 1 milione di auto nel 2021

Tesla nel 2021 vuole superare l’obiettivo di produrre 1 milione di auto elettriche. Il primo trimestre del 2021 fa ben sperare a Fremont, dato che sono stati tre mesi da record: ben 180.338 vetture prodotte nelle diverse Gigafactory dell’azienda sparse tra USA e Cina.

Del resto, come nota la stampa specializzata, tendenzialmente l’inizio dell’anno non è il migliore periodo per l’automotive e le case automobilistiche producono e consegnano molti più veicoli nel corso dei trimestri seguenti.

Elon Musk, dal canto suo, si era già sbilanciato affermando che Tesla nel 2021 avrebbe potuto produrre un numero di veicoli elettrici compreso tra gli 800mila e il milione. Laddove l’obiettivo venisse mancato nel 2021, nel 2022 potrebbe essere estremamente a portata di mano. In cantiere ci sono le nuove Gigafactory di Berlino e del Texas. Poi la city-car ‘economica’ prodotta in Cina e il potenziamento della Gigafactory di Shanghai. Un cocktail micidiale che potrebbe tranquillamente rafforzare la dominance di Tesla sul mercato delle auto elettriche.

Ma forse non bisognerà aspettare così tanto. Gli indizi che Tesla possa raggiungere il traguardo già quest’anno sono diversi, come nota il magazine Teslarati. Il Presidente di Hota, importante fornitore di Tesla, recentemente ha sostenuto che gli ordini arrivati dalla casa automobilistica di Elon Musk sarebbero compatibili con il progetto di produrre 1 milione di auto in tutto il mondo già nel corso del 2021. Tesi ribadita anche da Sysgration, che a Tesla fornisce il sistema di monitoraggio dei pneumatici via tecnologia Bluetooth. Quest’anno la Sysgration dovrà fornire a Tesla 4 milioni di componenti Bluetooth per Model 3 e Model Y, che grossomodo si traducono in 1 milione di veicoli — nota sempre Teslarati.