LEGO Adidas, annunciata ufficialmente la collezione “Bricks” basata sul modello ZX8000

Dopo una prima apparizione veloce sul sito Sneaker Bar Detroit ad inizio gennaio arriva viene oggi presentata da LEGO ed Adidas la nuova collezione chiamata “Bricks” e basata sul modello ZX8000, quello famoso per il drop di fine anno scorso. I nuovi modelli arriveranno nelle sei colorazioni basate sui sei colori primari LEGO.

La nuova collezione sarà disponibile dal 7 maggio sia per adulti che per bambini. Relativamente al modello per adulti il costo sarà di 140 Eur.

Di seguito il comunicato stampa ufficiale.

Dopo essersi riuniti per la prima volta durante la storica serie A-ZX, questa stagione adidas Originals e il Gruppo LEGO presentano la collezione ZX 8000 “Bricks”. Portando l’estetica distintiva del marchio danese di fama mondiale a una delle silhouette più iconiche di adidas, la collezione segna la fase successiva di una partnership ispirata da una creatività senza limiti.

L’audace collezione di calzature ospita sei sneakers, ognuna realizzata in uno dei principali colori LEGO®: rosso, verde, giallo, blu, nero e grigio. Dotato di una costruzione classica basata sulla composizione del materiale originale ZX 8000, ogni paio nell’offerta collaborativa “Bricks” presenta una tomaia in mesh abbinata a rivestimenti in pelle scamosciata sintetica, un sistema di allacciatura ghillie e un contrafforte in TPU che emula in modo giocoso la trama dei mattoncini LEGO.

Ad accompagnare il lancio della collezione c’è una divertente campagna che segue il viaggio della silhouette della ZX 8000 mentre è costruita pezzo per pezzo dagli ingegneri delle minifigure LEGO.

La collezione adidas Originals e LEGO Group ZX 8000 “Bricks” arriverà il 7 maggio ed è disponibile nelle taglie per adulti e junior su adidas.com/LEGO e presso rivenditori selezionati.

Restiamo ora in attesa di avere informazioni in più legate ai rumors di qualche settimana fa che parlavano di un set LEGO 10282 dedicato alle sneakers, composto da 731 pezzi e che dovrebbe costare intorno agli 89 Eur in arrivo a settembre.

