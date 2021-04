Gossip Girl: il reboot debutterà a luglio su HBO Max

Il reboot di Gossip Girl debutterà a luglio su HBO Max. A dare la notizia è il profilo Twitter del teen drama con un breve video che presenta i nuovi protagonisti e con in sottofondo l’inconfondibile sigla.

Good afternoon, followers. I need no introduction, but these New York elite do. Pleased to present your newest obsession — coming to @hbomax this July. Clear your calendars accordingly. pic.twitter.com/msIEgKyT23

— Gossip Girl (@gossipgirl) April 28, 2021