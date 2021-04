World of Darkness: una serie TV e un film in lavorazione

La serie di libri RPG da tavolo World of Darkness diventerà un franchise televisivo e cinematografico grazie alla società di produzione di The Witcher.

La serie di giochi di ruolo da tavolo World of Darkness diventerà un franchise, sviluppato dalla società di produzione dietro The Witcher. Lo scrittore-produttore Eric Heisserer (Tenebre e Ossa) e Christine Boylan (The Punisher) collaboreranno con l’editore di giochi Paradox Interactive per sviluppare una serie TV e un film.

The World of Darkness è composto da diverse linee di gioco, la più famosa delle quali è Vampire: The Masquerade, in cui i giocatori assumono il ruolo di vampiri nella società moderna. I giochi da tavolo sono ambientati nel mondo moderno e Vampire: The Masquerade parla di vampiri che cercano di mantenere segreta la loro esistenza all’umanità, mentre Werewolf: The Apocalypse parla di eco-guerrieri soprannaturali.

Secondo Variety, l’esatta natura dei progetti basati sul gioco da tavolo deve ancora essere rivelata, ma i produttori hanno discusso un aspetto importante del passato del franchise. Boylan ha rilasciato una dichiarazione su come i loro progetti rifletteranno la natura inclusiva del gioco da tavolo. The World of Darkness era molto più avanti dei suoi tempi quando si trattava di rappresentare il genere, la razza e la sessualità soprattutto quando Vampire: The Masquerade è stato lanciato nel ’91.

Questo nuovo franchise ha il potenziale per diventare un enorme successo. Sarà emozionante scoprire come verrà adattato sullo schermo il coinvolgente horror gotico di Vampire: The Masquerade e Werewolf: The Apocalypse quando i progetti televisivi e cinematografici verranno realizzati in futuro.