Teen Titans GO! il trailer del crossover con Super Hero Girls

Il crossover tra i Teen Titans GO e le Super Hero Girls andrà in onda negli USA il 31 maggio. Ecco il trailer.

Cartoon Network ha presentato l’episodio speciale di Teen Titans GO che farà da crossover con le Super Hero Girls, con il trailer dedicato alla puntata speciale. Si tratta di un episodio della durata di un’ora che andrà in onda su Cartoon Network negli USA il 31 maggio.

Qui sotto potete vedere il trailer del crossover tra Teen Titans GO e Super Hero Girls. Il titolo dell’episodio sarà Space House.

C’è da dire che le Super Hero Girls hanno avuto una breve apparizione già nell’episodio intitolato Superhero Feud.

Ricordiamo che la serie animata dedicata ai Teen Titans GO! è andata per la prima volta in onda nel 2013, ed è tutt’ora in corso. I componenti del gruppo sono Robin, Starfire, Raven, Beast Boy e Cyborg. In Italia il primo episodio dedicato è uscito nel 2014. Nel 2018 è uscito anche il film sui Teen Titans GO!

Per quanto riguarda le Super Hero Girls nascono come action doll della Mattel, e, successivamente, nel 2015 diventano una serie animata che viene lanciata su YouTube. I personaggi originali che hanno fatto parte delle Super Hero Girls sono Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Harley Quinn, Bumblebee, Poison Ivy e Katana.