Strangers: Rish Shah affianco a Maya Hawke nel film

Rish Shah, noto al grande pubblico per essersi unito alla serie Marvel Ms. Marvel, è entrato nel cast della commedia dark Strangers, il film targato Netflix, al fianco di Maya Hawke e Camilla Mendes.

Il film è diretto da Jennifer Kaytin Robinson (co-sceneggiatrice del tanto atteso Thor: Love And Thunder) ed è considerata una versione moderna di Strangers On A Train, con riferimenti a Cruel Intentions. La storia, co-scritta dalla regista e da Celeste Ballard, è ambientata in una scuola superiore d’élite di Santa Barbara e segue un incontro clandestino tra Drew (Alpha, it girl) ed Eleanor (beta, alt girl), che si alleano per inseguirsi a vicenda. Robinson, Anthony Bregman e Peter Cron stanno producendo il film per Likely Story.

Oltre a Ms. Marvel e Strangers, vedremo Rish Shah nel prossimo film di Geeta Malik India Sweets and Spices, che sarà presentato in anteprima al Tribeca Film Festival di quest’anno. Ecco le parole dell’attore in merito ai ruoli a lui affidati a Hollywood:

È decisamente eccitante: crescendo non avrei mai immaginato che qualcuno con il mio background ricevesse queste opportunità su una piattaforma globale – è surreale e umiliante. Sono fortunato a lavorare nel settore con così tanti grandi attori, come Riz Ahmed e Irrfan Khan, che mi hanno aperto la strada.

