Quarto Potere perde il 100% di approvazione su Rotten Tomatoes

Quarto Potere è un classico della cinematografia, forse il più grande film mai realizzato, e per questo ha meritato il 100% di approvazione su Rotten Tomatoes, che però ora non ha più. Il lungometraggio di Orson Welles è arrivato al 99%, e questo per effetto di una recensione del 7 maggio 1941 che è stata da poco caricata sul sito.

A realizzarla fu Frances Peck del The Chicago Tribune che scrisse:

Il film non riesce a impressionare il pubblico, a tal punto da potersi definire il migliore lungometraggio di Sempre. Si è sentito molto parlare di Quarto Potere, e ci sono molti esperti che lo definisco il migliore film di Sempre, ma io non sono d’accordo. Posso dire che si tratta di un qualcosa d’interessante, di diverso. Infatti è abbastanza bizzarro da poter diventare un pezzo da museo. Ma il fatto di sacrificare la semplicità per la bizzarria gli toglie valore a livello d’intrattenimento.

Come si suole dire, non tutti possono essere accontentati. Quarto Potere fu l’esordio alla regia di Orson Welles, un qualcosa di così particolare ed originale per l’epoca che si contraddistinse fin da subito. Il film è disponibile su Prime Video, mentre il lungometraggio che racconta della sua produzione, Mank, è disponibile su Netflix.