One Piece: Eiichiro Oda e il processo creativo per una nuova illustrazione

Eiichiro Oda ha realizzato una nuova illustrazione di One Piece per anticipare gli sviluppi dell'arco narrativo di Wano Country e mostrando come la ha realizzata.

Il creatore di One Piece, Eiichiro Oda, ha realizzato un disegno per festeggiare l’arrivo dell’arco narrativo di Wano Country. Non è ben chiaro se il creatore della serie userà questo disegno per raccontare una storia al di fuori degli eventi principali della serie, oppure per mostrare i personaggi della serie in una luce nuova.

Il capitolo 1011 della serie manga continua il climax intenso dell’arco narrativo di Wano Country, e sebbene il contenuto del capitolo sia certamente intenso, sarà molto diverso dall’illustrazione in questione. L’illustrazione infatti mostra i personaggi principali mentre si godono un gelato, l’account Twitter ufficiale della serie ha condiviso uno sguardo dietro le quinte di come è nato questo nuovo disegno con un video che mostra il processo di creazione di Oda. Dai un’occhiata al post di seguito:

La serie di Eiichiro Oda è attualmente una delle più longeve nella rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, ed è anche una delle più uniche per quanto l’originalità della trama e dei suoi personaggi. E’ sempre interessante scoprire il processo creativo che ha portato alla creazione di uno dei manga più amati.

One Piece ha ricevuto elogi per la sua narrazione, arte e umorismo. Diversi volumi del manga hanno infranto record di pubblicazione, inclusa la tiratura iniziale più alta di qualsiasi libro in Giappone. Il sito ufficiale del manga One Piece di Eiichiro Oda ha annunciato che il manga ha stabilito il Guinness World Record per il maggior numero di copie pubblicate per la stessa serie di fumetti da un singolo autore. A febbraio 2021, il manga aveva oltre 480 milioni di copie in circolazione in 43 paesi in tutto il mondo, rendendolo la serie manga più venduta della storia.

