Meet Me in Another Life: Gal Gadot protagonista e produttrice del film

Atlas Entertainment e Pilot Wave, etichetta di produzione di Gal Gadot e Jason Varsano, hanno acquisito i diritti del romanzo d’esordio di Catriona Silvey, dal titolo Meet Me in Another Life. Sarà la stessa attrice, che interpreta Wonder Woman nel DCEU, la protagonista dell’adattamento cinematografico.

Il romanzo, pubblicato il 27 aprile dalla HarperCollins in America, segue la storia di un uomo e una donna che devono svelare il motivo per cui continuano a incontrarsi in diverse versioni della realtà: un’esplorazione delle infinite forme d’amore e di come le scelte possono cambiare tutto. Di seguito la sinossi del romanzo:

Thora e Santi sono estranei in una città straniera quando un incontro casuale intreccia i loro destini. Immediatamente, riconoscono l’uno nell’altro uno spirito affine, qualcuno che condivide la loro insaziabile curiosità. Solo pochi giorni dopo, però, un tragico incidente interrompe la loro storia. Ma questa è solo una delle tante connessioni che condividono. Sono come satelliti intrappolati in orbita l’uno intorno all’altro e sono destinati a incontrarsi di nuovo: come insegnante e studente prodigio; una custode e un paziente morente; un cinico e un credente. In numerose vite diventano amici, colleghi, amanti e nemici, ma man mano che si accumulano ricordi confusi e strani schemi, Thora e Santi giungono a una rivelazione scioccante: devono scoprire la verità sul loro misterioso attaccamento prima che le loro molte vite giungano alla fine.

Charles Roven e Richard Suckle produrranno Meet Me in Another Life per Atlas Entertainment, mentre Gal Gadot e Varsano per Pilot Wave. Ecco le parole di Catriona Silvey:

Come scrittrice sono molto ispirata dalle possibilità di narrazione del film. Sono entusiasta della squadra che darà al mio libro una vita completamente nuova attraverso un altro mezzo di comunicazione.

