Justice Society: World War II, nuova clip e foto del film DC

Sono stati diffusi una nuova clip, con protagonista il pilota Steve Trevor, e nuove immagini del film d’animazione Justice Society: World War II.

Il film diretto da Jeff Wamester e sceneggiato dal duo composto Jim Krieg e Kimberly S. Moreau vede il velocista Barry Allen / The Flash tornare indietro nel tempo e ritrovarsi in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. L’eroe deciderà di aiutare la Justice Society nella lotta contro i nazisti mentre cerca di trovare il modo di tornare a casa.

Il cast vocale originale è composta da Stana Katic (Wonder Woman), Matt Bomer (Barry Allen), Omid Abtahi (Hawkman), Elysia Rotaru (Black Canary), Chris Diamantopoulos (Steve Trevor), Liam McIntyre (Aquaman), Armen Taylor (Jay Garrick), Matthew Mercer (Hourman), Ashleigh LaThrop (Iris West), Geoffrey Arend (Charles Halstead/Advisor), Keith Ferguson (Dr. Fate) e Darin De Paul (il Presidente Roosevelt).

Il lungometraggio animato è disponibile in in streaming e in formato Home Video negli USA, mentre non si hanno novità sull’eventuale uscita italiana. Nelle scorse settimane vi abbiamo mostratovi abbiamo mostrato il trailer e le prime foto.