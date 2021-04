House of the Dragon: la prima immagine con Matt Smith

Online è trapelata la prima immagine dal set di House of the Dragon, con Matt Smith e Emma D'Arcy protagonisti.

C’è molta attesa per House of the Dragon, la serie spin-off dedicata Game of Thrones, e da poco è trapelata la prima immagine dedicata alla serie, rubata dal set in cui si sta lavorando al progetto. Nella foto possiamo vedere Matt Smith completamente immerso nei panni del personaggio protagonista, assieme a Emma D’Arcy.

Qui sotto trovate l’immagine trapelata di House of the Dragon, con Smith nei panni del principe Daemon Targaryen, mentre la D’Arcy veste i panni della principessa Rhaenyra Targaryen. La foto è stata scattata ieri 27 aprile presso Holywell Bay Beach in Cornovaglia.

Il cast della serie sarà composto da Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy e Fabien Frankel. Sono presenti anche Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno.

La serie racconterà la storia della famiglia Targaryen a Westeros ed è ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones. La serie, come già anticipato, sarà diretta da Ryan Condal (Colony) e Miguel Sapochnik (Game of Thrones) e avrà come produttore esecutivo l’autore della saga George R.R. Martin.

Tornando ai personaggi, Considine interpreterà il re Viserys Targaryen, Cooke interpreterà Alicent Hightower, D’Arcy vestirà i panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Smith sarà il principe Daemon Targaryen e Toussaint sarà Lord Corlys Velaryon, noto come il serpente di mare, che diventa il Primo Cavaliere della regina Rhaenyra Targaryen durante la Danza del Draghi.

La sceneggiatura della serie è stata scritta da Condal che sarà co-showrunner insieme al veterano di GoT, Miguel Sapochnik, che dirigerà il pilota e gli episodi aggiuntivi. Martin, Condal e Sapochnik sono i produttori esecutivi insieme alla scrittrice Sara Lee Hess, Vince Gerardis e Ron Schmidt.