DC FanDome 2021: torna l’evento virtuale dedicato alle produzioni DC

Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno torna l’evento dedicato alle produzioni di casa DC. DC FanDome 2021 permetterà a tutti i fan sparsi per il mondo di conoscere e dare auno sguardo ai film, giochi, programmi e fumetti della nota casa americana. La nuova edizione prenderà luogo il prossimo 16 ottobre.

Al momento DC non ha rivelato cosa verrà mostrato durante l’evento, verranno forniti ulteriori dettagli in seguito. sono stati rilasciati dettagli su cosa verrà mostrato durante l’evento. In attesa di sapere cosa ci riserverà DC FanDome 2021, vi lasciamo con il trailer dell’evento:

La prima edizione si è svolta nelle giornate del 22 agosto e 12 settembre del 2020 ed è stato seguito da oltre 22 milioni di utenti collegati da oltre 200 Nazioni. La scorsa edeizione ha visto i panel dedicati a The Batman, The Flash, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad ed alla Zack Snyder’s Justice League.